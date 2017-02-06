Юная певица из Тувы Ай-Кыс попала в шоу «Голос. Дети»

Школьница из Тувы Ай-кыс Кыргыс стала участницей популярного телевизионного проекта «Голос. Дети». Как сообщается в официальном паблике министерства по делам молодежи и спорта Тувы, девочка участвовала в «слепых» прослушиваниях и понравилась двум членам жюри проекта — Диме Билану и певице Нюше.

В итоге Ай-кыс в качестве своего наставника выбрала Билана и попала в его команду.

Девочке 14 лет, родом из Кызыла, а исполняла она песню «I Will Survive» Глории Гейнор. Когда передача выйдет в эфир, пока не анонсируется.

Добавим, в шоу также участвует еще один сибиряк — красноярец Кирилл Скрипник. Он работает в роли репортера, который записывает интервью с конкурсантами и наставниками. Кирилл был участником прошлого сезона.