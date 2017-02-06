6 февраля
Кызыл
погода -20 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Юная певица из Тувы Ай-Кыс попала в шоу «Голос. Дети»

Главная Культура
Кызыл
16:05 6 Февраля 2017
шоу-бизнес, шоу, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Школьница из Тувы Ай-кыс Кыргыс стала участницей популярного телевизионного проекта «Голос. Дети». Как сообщается в официальном паблике министерства по делам молодежи и спорта Тувы,  девочка участвовала в «слепых» прослушиваниях и понравилась двум членам жюри проекта — Диме Билану и певице Нюше.

В итоге Ай-кыс в качестве своего наставника выбрала Билана и попала в его команду.

Девочке 14 лет, родом из Кызыла, а исполняла она песню «I Will Survive» Глории Гейнор. Когда передача выйдет в эфир, пока не анонсируется.

Добавим, в шоу также участвует еще один сибиряк — красноярец Кирилл Скрипник. Он работает в роли репортера, который записывает интервью с конкурсантами и наставниками. Кирилл был участником прошлого сезона. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Глава Тувы предложил присвоить республиканской филармонии имя Валерия Халилова

Глава Тувы предложил присвоить республиканской филармонии имя Валерия Халилова

27 Декабря 2016 г.
Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла утром в воскресенье
Новости Кызыла: Комплекс с самой большой в регионе статуей Будды открылся в Туве

Комплекс с самой большой в регионе статуей Будды открылся в Туве

7 Сентября 2016 г.
Центральное место в комплексе занимает памятник в честь тувинского языка
Новости Кызыла: Международный фестиваль «Устуу-Хурээ» покажут в прямом эфире

Международный фестиваль «Устуу-Хурээ» покажут в прямом эфире

14 Июля 2016 г.
Форум пройдет с 14 по 17 июля
Новости Кызыла: Авторы фильмов о туристическом потенциале Тувы получат гранты

Авторы фильмов о туристическом потенциале Тувы получат гранты

13 Июля 2016 г.
Правительство компенсирует до 15% затрат на съемки
Новости Кызыла: Духовой оркестр правительства Тувы стал победителем фестиваля в Польше

Духовой оркестр правительства Тувы стал победителем фестиваля в Польше

12 Июля 2016 г.
Музыканты покорили международное жюри «конным дефиле»
Новости Кызыла: О Туве снимут фильм на якутском языке

О Туве снимут фильм на якутском языке

11 Июля 2016 г.
В республике побывал известный якутский журналист
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.