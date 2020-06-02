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Карельская компания пришла на асбестовое месторождение в Туве

Главная Экономика
Кызыл
17:50 2 Июня 2020
производство, продажа, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Эверест Груп» стало владельцем инфраструктуры Ак-Довуракского месторождения хризотил-асбеста в Республике Тува. За комплекс производственной недвижимости новый собственник заплатил 28 млн руб.

Сообщение о заключении договора купли-продажи опубликовал организатор торгов Сергей Дерюгин. Аукцион прошел в рамках процедуры банкротства ООО ПК «Энкор». По данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», эта компания получила контроль над «Туваасбестом» в 2008 году и вложила в производство более 100 млн руб. Но в 2012 году арбитражный суд Тувы признал «Энкор» банкротом, производство было остановлено в 2014-м.

Торги состоялись 6 апреля. Их победителем тогда была объявлена Мария Агафонова. В новом сообщении указывается, что договор купли-продажи был заключен с учетом агентского договора между Марией Агафоновой и «Эверест Груп».

В составе проданного лота здания управления комбината, многочисленные производственные корпуса, гаражи, склады и т. д. Большинство из них – в городе Ак-Довурак. Основная часть недвижимого имущества находится в аварийном состоянии, говорится в материалах проведенной в прошлом году оценки.

По данным ЕГРЮЛ, добыча хризотил-асбеста является основным видом деятельности «Эверест Груп». Учредителем компании указан Сергей Пивень.

Фото: оценка имущества ООО ПК «Энкор», проведенная ООО «Центр финансовых стратегий и оценочных технологий»

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