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Фонд поддержки предпринимательства Тувы пополнится на 31 млн рублей

Главная Экономика
Кызыл
16:59 20 Мая 2020
экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Фонд поддержки предпринимательства Тувы получит 31 млн рублей из федерального бюджета. С предложением провести докапитализацию государственных микрофинансовых организаций выступил президент Владимир Путин. Государство окажет финансовую помощь фондам, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса в регионах – общий объем финансовых вливаний по стране составит 12 млрд рублей.

По поручению главы государства, микрофинансовые организации с госучастием должны быть докопитализированы до 15 июня, при условии, что они оказывают поддержку индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, пострадавшим от мер по сдерживанию пандемии коронавируса.

«К нам поступил первый транш в размере 31 млн рублей, который будет направлен на докапитализацию. Фонда поддержки предпринимательства», - сообщил - написал глава республики Тувы Шолбан Кара-оол в соцсети.

По его словам, после этого регион будет ждать еще один транш из федерального бюджета в размере 46 млн рублей.

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