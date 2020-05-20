Фонд поддержки предпринимательства Тувы пополнится на 31 млн рублей

Фонд поддержки предпринимательства Тувы получит 31 млн рублей из федерального бюджета. С предложением провести докапитализацию государственных микрофинансовых организаций выступил президент Владимир Путин. Государство окажет финансовую помощь фондам, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса в регионах – общий объем финансовых вливаний по стране составит 12 млрд рублей.

По поручению главы государства, микрофинансовые организации с госучастием должны быть докопитализированы до 15 июня, при условии, что они оказывают поддержку индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, пострадавшим от мер по сдерживанию пандемии коронавируса.

«К нам поступил первый транш в размере 31 млн рублей, который будет направлен на докапитализацию. Фонда поддержки предпринимательства», - сообщил - написал глава республики Тувы Шолбан Кара-оол в соцсети.

По его словам, после этого регион будет ждать еще один транш из федерального бюджета в размере 46 млн рублей.