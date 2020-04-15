Тува получила программу индивидуального развития

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Тува. Соответствующее распоряжение № 972-р подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Индивидуальная программа рассчитана до 2024 года. В нее вошли, в частности, проект строительства железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино, открытие пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Кызыла и автомобильного пункта пропуска Хандагайты на монгольской границе в многостороннем статусе.

«Ожидается полное обеспечение потребностей республики в таких стройматериалах, как кирпич и железобетонные изделия, что позволит снизить себестоимость строительства, будут созданы новые рабочие места», - отмечает также официальный портал региона.

В числе задач социального характера – снижение уровня безработицы с нынешних примерно 14,5% до 11,4%.

«Считать реализацию мероприятий индивидуальной программы приоритетной задачей общегосударственного значения», - говорится в тексте правительственного распоряжения.

Фото: официальный портал Республики Тува