Мост соединит Тоджинский район с остальной частью Тувы

В Республике Тува началось строительство моста через Большой Енисей. Он свяжет Тоджинский район с остальной частью региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Запомните этот день и этот год. Сегодня началось строительство моста в Тоджу. Даже не знаю, как это событие назвать. Но для местных жителей оно знаменует конец целой эпохи - эпохи изоляции», - записал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети Facebook.

Строительство занимается ООО «Восток». Проект оценивается примерно в 350 млн руб. В ноябре прошлого года компания завершила реконструкцию Коммунального моста через Енисей в Кызыле.

«Думаю, нашим строителям чуть больше одного года хватит, чтобы забабахать этот объект», - отметил Шолбан Кара-оол.

Большой Енисей отделяет Тоджинский район от остальной части Тувы. Зимой реку можно пересечь по льду, летом – на пароме. Ранее сообщалось о том, что электрификация района может быть проведена при участии ООО «Голевская горнорудная компания».

Фото: страница главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook