На тувинском озере Чедер начнется строительство курорта

Первый лечебный корпус санаторно-курортного комплекса на тувинском озере Чедер будет построен уж в этом году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. О планах развития курорта глава республики Шолбан Кара-оол рассказал телеканалу «Россия 24».

Реализация проекта предполагается на условиях государственно-частного партнерства. По словам главы Тувы, государство готово вложить в него 600 млн руб.

«В 2020 году … должен быть утвержден эскиз проекта и концепция развития курорта, а также возведен первый лечебный корпус», - говорится в сообщении на официальном портале Республике Тува.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее на берегу Чедера в 40 км от Кызыла работал курорт, где в лечении здесь использовали местную иловую сульфидную грязь. Основным медицинским профилем считалось лечение болезней кожи, костно-мышечной системы и др.

В середине прошлого года имущество обанкроченного курорта приобрел сельскохозяйственный производственный кооператив «Бай-Белдир».

Фото: официальный портал Республики Тува