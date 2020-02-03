На юге Тувы овец накормят из регионального фонда

В Тес-Хемском районе Тувы закончились заготовленные для зимовки скота корма. Причиной стал высокий снежный покров, из-за которого стало невозможным использование пастбищ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отчет о состоянии зимовки скота представило министерство сельского хозяйства республики. В нем говорится, что в ряде районов снежный покров превысил 45 см. Поэтому увеличился расход кормов, заготовленных на зиму.

«Единственный район, где к настоящему времени не осталось ни килограмма кормов, - Тес-Хемский. Здесь за лето было заготовлено всего 250 т грубых кормов, которых не хватило, чтобы пережить зиму. Для оказавшихся перед угрозой бескормицы тес-хемских хозяйств… будет «распечатан» региональный кормовой фонд, учрежденный по указанию главы республики на случай чрезвычайных ситуаций в животноводстве», - говорится о принятых мерах на официальном портале Тувы.

По данным республиканских властей, формированием этого фонда и распределением кормов занимается специально созданное унитарное предприятие «Чалааты».

Тес-Хемский район находится на юге республики. Здесь проживает около 8,5 тыс. человек.

Фото: официальный портал Республики Тува