Китайская компания «Лунсин» стала крупнейшим тувинским инвестором

Китайская «Лунсин» стала в 2019 году крупнейшей компанией по объему инвестиций в Туве. Итоги инвестиционной активности бизнеса подвели в министерстве экономики республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Объем инвестиций ООО «Лунсин» составил 2,86 млрд руб. Это в 2,3 раза больше, чем в 2018-м. Как писали Sibnovosti.ru, в 2015 году «Лунсин» (принадлежит китайской Zijin Mining Group) запустила в промышленную эксплуатацию Кызыл-Таштыгский ГОК на одноименном месторождении полиметаллов.

«Рост инвестиционной составляющей объясняется переходом компании с добычи открытым способом на шахтную разработку», - отметила пресс-служба тувинского правительства.

В целом объем инвестиций в основной капитал в Туве в 2019 году составил 12,4 млрд руб. (плюс 13% к показателю предыдущего года). Из этой суммы почти 8 млрд руб. приходится на частные компании. Бюджетные вложения составляют около 4,5 млрд. рублей, или 36 % от всего объема инвестиций в производство.

В топ-3 также «Голевская горнорудная компания» (1,3 млрд руб.) и «Межегейуголь» (0,45 млрд руб.). По оценке министерства экономики, в 2020 году «Голевская горнорудная компания» может выйти на первое место в связи со строительством горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении.

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