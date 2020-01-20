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Муниципалитету Кызыла пришлось вывозить мусор вместо регоператора

Главная Экономика
Кызыл
12:51 20 Января 2020
мусор, вывоз, оператор
Автор: Sibnovosti.ru
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Кызыл пополнил список сибирских городов, испытывающих проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Для их решения пришлось задействовать муниципальную технику, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Залежи невывезенного вовремя мусора образовались на трех контейнерных площадках на ул. Убсу-Нурской. Чтобы их ликвидировать, в минувшее воскресенье пришлось использовать силы МУП «Благоустройство». Как отметили в мэрии Кызыла, ТКО не вывозились несколько недель, и в результате мусор примерз «намертво». Всего было вывезено 56 куб. м ТКО и работа будет продолжена.

В сообщении на сайте органов власти Кызыла причиной сложившейся ситуации называют «неудовлетворительную деятельность регионального оператора в сфере обращения с ТКО - ООО СТ-ТБО.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2019 года из-за невывоза мусора пришлось вводить режим ЧС во втором по величине городе Алтайского края Бийске. В этом случае ТКО также вывозили за счет муниципального бюджета.

Фото: сайт органов власти Кызыла

 

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