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В Туве запланировали электрификацию Тоджинского района

Главная Экономика
Кызыл
15:47 15 Января 2020
соглашение, село, электроэнергия
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупнейшие населенные пункты Тоджинского района Тувы могут быть электрифицированы по соглашению между правительством республики и ООО «Голевская горнорудная компания». О подготовке документа сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об административном центре района селе Тоора-Хем и поселке Ырбан. В общей сложности там проживает 3,5 тыс. человек. До сегодняшнего дня они снабжаются электроэнергией от дизельных генераторов, расходуя на топливо более 400 млн руб. в год.

«Голевская горнорудная компания» - дочерняя структура «Интергео». Она занимается освоением Ак-Сугского медно-порфирового месторождения, расположенного на территории Тоджинского района.  

«В настоящее время уже получены технические условия на электрификацию ГОКа и началось проектирование необходимых для этого ЛЭП и подстанций. Линию до месторождения планируется протянуть от подстанции в г. Тулун Иркутской области», - говорится в сообщении на официальном портале Республики Тува.  

Как писали Sibnovosti.ru, в первом квартале 2020 года планируется завершить модернизацию энергокомплекса тувинского поселка Каа-Хем. Стоимость проекта, который реализуют «Россети», составляет 730 млн руб.

Фото: официальный портал Республики Тува

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