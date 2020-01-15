В Туве запланировали электрификацию Тоджинского района

Крупнейшие населенные пункты Тоджинского района Тувы могут быть электрифицированы по соглашению между правительством республики и ООО «Голевская горнорудная компания». О подготовке документа сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об административном центре района селе Тоора-Хем и поселке Ырбан. В общей сложности там проживает 3,5 тыс. человек. До сегодняшнего дня они снабжаются электроэнергией от дизельных генераторов, расходуя на топливо более 400 млн руб. в год.

«Голевская горнорудная компания» - дочерняя структура «Интергео». Она занимается освоением Ак-Сугского медно-порфирового месторождения, расположенного на территории Тоджинского района.

«В настоящее время уже получены технические условия на электрификацию ГОКа и началось проектирование необходимых для этого ЛЭП и подстанций. Линию до месторождения планируется протянуть от подстанции в г. Тулун Иркутской области», - говорится в сообщении на официальном портале Республики Тува.

Как писали Sibnovosti.ru, в первом квартале 2020 года планируется завершить модернизацию энергокомплекса тувинского поселка Каа-Хем. Стоимость проекта, который реализуют «Россети», составляет 730 млн руб.

Фото: официальный портал Республики Тува