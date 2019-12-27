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В Туве завершается модернизация энергокомплекса в Каа-Хеме

Главная Экономика
Кызыл
11:03 27 Декабря 2019
проект, энергетика, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Модернизацию энергокомплекса поселка Каа-Хем в Туве планируется завершить в первом квартале 2020 года. О перспективах проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Это будет серьезный, большой проект в республике стоимостью 730 млн руб. К 31 декабря планируем, что проведем все пусконаладочные работы... Полная реконструкция электроснабжения поселка», - сообщил ТАСС гендиректор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Как писали Sibnovosti.ru, средства направлены на строительство нескольких километров линий электропередачи, подстанции 35/10 кВ с двумя трансформаторами и реконструкцию ЛЭП-35 кВ «Кызылская-Каа-Хем». В результате предполагается увеличить пропускные способности линии электропередачи под будущий спортивно-культурный центр, жилые новостройки и новые соцобъекты. В начале 2018 года о реализации этого проекта руководство Республики Тува договорилось с «Россетями».

Каа-Хем с населением около 20 тыс. человек расположен рядом с Кызылом. С начала века жилой фонд в поселке вырос в 1,5 раза, появились новые объекты социальной сферы и промышленности.

Фото: pixabay.com

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