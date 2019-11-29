В Туве запустили первый проект «Енисейской Сибири»

В Каа-Хемском районе республики Тыва запустили первый проект инвестиционной программы «Енисейская Сибирь», объединяющей три региона - Красноярский край, Хакасию и Тыву.

Как рассказали в пресс-службе ЕС, в пусконаладочном режиме заработала золотоизвлекательная фабрика ООО «Тардан Голд» - объект входит в группу компаний Auriant Mining (Швеция). Предприятие занимается добычей и переработкой золотосодержащих руд.

«В настоящее время предприятие перерабатывает руду методом кучного выщелачивания, но последние два года, с 2017 года – ведется работа по смене технологии добычи на чановое выщелачивание. Данный проект входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь»», - рассказали о проекте.

На площадях фабрики построена фабрика чанового выщелачивания - промышленный объект соответствует всем экологическим стандартам и требованиям безопасности. Теперь процесс извлечения полезных металлов из руды происходит внутри помещения, это позволяет исключить попадание вредных испарений в воздух и минимально воздействовать на окружающую среду.

«Новый технологический процесс предполагает замкнутый цикл оборота воды, который включает в себя многократное и постоянное использование на нужды производства как имеющейся воды, так и поверхностных сточных вод, собранных для снижения забора чистой воды. Это позволит предупредить и ликвидировать образование стоков, избежать любые аварийные сбросы», - рассказали в ЕС о принципах работы предприятия.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года. Выход на полную мощность состоится в третьем периоде 2020-го.

Отметим, что инновационные подходы позволят стабильно добывать в регионе 1 тонну золота в год. Этот объем оценивается в 300 млн рублей. На предприятии будут работать 520 человек.

Фото: «Енисейская Сибирь»