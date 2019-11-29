29 ноября
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

В Туве запустили первый проект «Енисейской Сибири»

Главная Экономика
Кызыл
13:54 29 Ноября 2019
экономика, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Каа-Хемском районе республики Тыва запустили первый проект инвестиционной программы «Енисейская Сибирь», объединяющей три региона - Красноярский край, Хакасию и Тыву. 

Как рассказали в пресс-службе ЕС, в пусконаладочном режиме заработала золотоизвлекательная фабрика ООО «Тардан Голд» - объект входит в группу компаний Auriant Mining (Швеция). Предприятие занимается добычей и переработкой золотосодержащих руд. 

«В настоящее время предприятие перерабатывает руду методом кучного выщелачивания, но последние два года, с 2017 года – ведется работа по смене технологии добычи на чановое выщелачивание. Данный проект входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь»», -  рассказали о проекте. 

На площадях фабрики построена фабрика чанового выщелачивания - промышленный объект соответствует всем экологическим стандартам и требованиям безопасности. Теперь процесс извлечения полезных металлов из руды происходит внутри помещения, это позволяет исключить попадание вредных испарений в воздух и минимально воздействовать на окружающую среду. 

«Новый технологический процесс предполагает замкнутый цикл оборота воды, который включает в себя многократное и постоянное использование на нужды производства как имеющейся воды, так и поверхностных сточных вод, собранных для снижения забора чистой воды. Это позволит предупредить и ликвидировать образование стоков, избежать любые аварийные сбросы», - рассказали в ЕС о принципах работы предприятия. 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года. Выход на полную мощность состоится в третьем периоде 2020-го. 

Отметим, что инновационные подходы позволят стабильно добывать в регионе 1 тонну золота в год. Этот объем оценивается в 300 млн рублей. На предприятии будут работать 520 человек.  

Фото: «Енисейская Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Для жителей тувинских новостроек определили срок «каникул» по взносам на капремонт

Для жителей тувинских новостроек определили срок «каникул» по взносам на капремонт

27 Ноября 2019 г.
Он составит два года
Новости Кызыла: В тувинской столице завершены работы на Коммунальном мосту

В тувинской столице завершены работы на Коммунальном мосту

25 Ноября 2019 г.
Мост полностью открыт для движения после реконструкции
Новости Кызыла: Тува решила вдвое снизить уровень бедности за три года

Тува решила вдвое снизить уровень бедности за три года

6 Ноября 2019 г.
В республике утвердили прогноз социально-экономического развития на 2020-2022 годы
Новости Кызыла: Тыва стала лидером в СФО по росту зарплат

Тыва стала лидером в СФО по росту зарплат

7 Октября 2019 г.
Рейтинг составлен по итогам первого полугодия
Новости Кызыла: На развитие лесной отрасли в Красноярском крае направят 3,8 млрд рублей

На развитие лесной отрасли в Красноярском крае направят 3,8 млрд рублей

30 Сентября 2019 г.
Деньги будут выделены из федерального и краевого бюджетов
Новости Кызыла: Завершено строительство новой части Коммунального моста в Кызыле

Завершено строительство новой части Коммунального моста в Кызыле

17 Сентября 2019 г.
В ноябре объект должен быть полностью введен в строй
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: Семеро воспитанников Тувинского кадетского корпуса попали в больницу с отравлением

Семеро воспитанников Тувинского кадетского корпуса попали в больницу с отравлением

25 Ноября 2019 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Кызыла: Певец из Тувы принял участие в детском «Евровидении»

Певец из Тувы принял участие в детском «Евровидении»

25 Ноября 2019 г.
Российский дуэт остался за чертой призеров
Новости Кызыла: Тува не достигнет планового показателя снижения смертности в ДТП

Тува не достигнет планового показателя снижения смертности в ДТП

29 Ноября 2019 г.
Всего таких регионов в России десять
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19