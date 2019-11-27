Для жителей тувинских новостроек определили срок «каникул» по взносам на капремонт

Жильцов новых многоквартирных домов в Туве освободят от уплаты взносов на капремонт на два года. О решении правительства республики сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Норма содержится в постановлении правительства Республики Тува. Оно было подготовлено региональным министерством строительства и ЖКХ. Освобождение от уплаты взносов в Фонд капремонта касается жильцов домов, построенных уже после утверждения региональной программы капитального ремонта. Два года отсчитываются с момента включения новостроек в эту программу.

«…На федеральном уровне отсрочка внесения взносов возможна до пяти лет. Однако правительство РФ делегировало регионам право устанавливать в пределах этого периода свои сроки. Специалисты объяснили решение сократить льготный срок для Тувы до двух лет высокой долей ветшающего жилья, количество которого с каждым годом растет. Не случайно республика признана Фондом содействия реформированию ЖКХ одной из самых проблемных по количеству ветхого и аварийного жилья», - приводится разъяснение на официальном портале Республики Тува.

По данным Новосибирскстата, в январе-сентябре 2019 года в Туве было введено в строй 51,1 тыс. кв. м жилья. Это на 40,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Фото: официальный портал Республики Тува