В тувинской столице завершены работы на Коммунальном мосту

В Кызыле полностью завершилась реконструкция Коммунального моста. Об окончании работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Реконструкцию вело ООО «Восток». Как писали Sibnovosti.ru, Коммунальный мост через Енисей был построен в 1963 году. Его уже ремонтировали в 2012 году после землетрясения, но в 2016-м сооружение было обследовано еще раз и признано аварийным. Стоимость реконструкции составила около 1,3 млрд руб.

В середине сентября 2019 года открылось движение по новой части Коммунального моста протяженностью 408 м и шириной 4,5 м. Старая половина была закрыта на реконструкцию.

«Весной до 9 мая года сделаем архитектурное освещение и мост станет продолжением нашей Набережной. Продолжим работы по реконструкции подъезда к г. Кызылу, это будет современная 4-полоска», - сделал запись на свой странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Тува Шолбан Кара-оол.

Фото: сайт верховного хурала Республики Тува