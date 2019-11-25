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В тувинской столице завершены работы на Коммунальном мосту

Главная Экономика
Кызыл
16:41 25 Ноября 2019
мост, реконструкция, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кызыле полностью завершилась реконструкция Коммунального моста. Об окончании работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Реконструкцию вело ООО «Восток». Как писали Sibnovosti.ru, Коммунальный мост через Енисей был построен в 1963 году. Его уже ремонтировали в 2012 году после землетрясения, но в 2016-м сооружение было обследовано еще раз и признано аварийным. Стоимость реконструкции составила около 1,3 млрд руб. 

В середине сентября 2019 года открылось движение по новой части Коммунального моста протяженностью 408 м и шириной 4,5 м. Старая половина была закрыта на реконструкцию.

«Весной до 9 мая года сделаем архитектурное освещение и мост станет продолжением нашей Набережной. Продолжим работы по реконструкции подъезда к г. Кызылу, это будет современная 4-полоска», - сделал запись на свой странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Тува Шолбан Кара-оол.

Фото: сайт верховного хурала Республики Тува

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