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Тува решила вдвое снизить уровень бедности за три года

Главная Экономика
Кызыл
12:53 6 Ноября 2019
бедность, уровень, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Тувы утвердило новый прогноз социально-экономического развития республики на 2020-2022 годы. Он, в частности, предполагает двукратное снижение уровня бедности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Снижению уровня бедности до 17% должен способствовать рост занятости населения. Предполагается, что за предстоящие три года будет создано более 8 тыс. рабочих мест.

«Прогноз основан на зафиксированных в последнее время тенденциях, связанных с ростом доли добывающей промышленности, агропромышленного сектора и торговли. Темпы роста промышленного производства в республике за пять лет составили 9,8%», - говорится в сообщении официального портала региона.

В свою очередь, глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что только строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино может дать 13-14 тыс. рабочих мест.

По данным Красноярскстата, в республике на конец сентября 2019 года было официально зарегистрировано 4,6 тыс. безработных. Это на 4,3% больше, чем на ту же дату прошлого года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019-го составила 34,8 тыс. руб. и по сравнению с августом 2018-го увеличилась на 16,9%.

Фото: официальный портал Республики Тува

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