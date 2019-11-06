Тува решила вдвое снизить уровень бедности за три года

Правительство Тувы утвердило новый прогноз социально-экономического развития республики на 2020-2022 годы. Он, в частности, предполагает двукратное снижение уровня бедности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Снижению уровня бедности до 17% должен способствовать рост занятости населения. Предполагается, что за предстоящие три года будет создано более 8 тыс. рабочих мест.

«Прогноз основан на зафиксированных в последнее время тенденциях, связанных с ростом доли добывающей промышленности, агропромышленного сектора и торговли. Темпы роста промышленного производства в республике за пять лет составили 9,8%», - говорится в сообщении официального портала региона.

В свою очередь, глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что только строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино может дать 13-14 тыс. рабочих мест.

По данным Красноярскстата, в республике на конец сентября 2019 года было официально зарегистрировано 4,6 тыс. безработных. Это на 4,3% больше, чем на ту же дату прошлого года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019-го составила 34,8 тыс. руб. и по сравнению с августом 2018-го увеличилась на 16,9%.

Фото: официальный портал Республики Тува