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Тыва стала лидером в СФО по росту зарплат

Главная Экономика
Кызыл
10:53 7 Октября 2019
красноярск, общество, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики «РИА Рейтинга» составили зарплатный список регионов Сибири. Максимальный рост за первые шесть месяцев 2019 года показала Тыва — доходы в регионе выросли на 12,4% (до 34 тысяч рублей). 

На втором месте идет Кузбасс — там зарплаты стали больше на 10,7% (35,5 тысячи рублей). Далее расположился Алтайский край с показателем роста 8,8%. В регионе среднемесячная зарплата составляет 23,1 тысячи рублей. 

Красноярский край показал меньший рост — за полгода доходы рабочих в регионе увеличились на 7,2%. Средняя зарплата составляет 42,6 тысячи рублей — это 18 место во всероссийском рейтинге. 

Новосибирская область в списке оказалась на 55 месте – средняя зарплата увеличилась на 6,4% — до 32,2 тысячи рублей. В Хакасии доходы выросли на 6,2% (до 34,3 тысячи рублей). Томская область среди сибирских регионов заняла последнее место — 4,1% (37,6 тысячи рублей).

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