На развитие лесной отрасли в Красноярском крае направят 3,8 млрд рублей

На сохранение лесов в Красноярском крае федеральные и краевые власти направят 3,8 млрд рублей. Деньги будут выделены в течение трех лет. Финансовые перспективы утверждены госпрограммой региона «Развитие лесного хозяйства».

Как сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства, требуется к 2024 году увеличить объемы лесовосстановления в крае в 2,5 раза.

«На реализацию проекта в 2020 - 2022 годах из федерального бюджета будут выделены 398,7 млн рублей, из них 42,7 млн рублей – на приобретение лесохозяйственной техники, 200,6 млн рублей – на увеличение объемов лесовосстановления, 1,1 млн рублей – на формирование запаса лесных семян, 154,3 млн рублей – на приобретение лесопожарной техники и оборудования», - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, правительство продолжит поддерживать инвестиционную деятельность краевых предприятий. Запланировано освоение новых видов продукции - погонажных, малогабаритных деревянных изделий, мебельного щита.