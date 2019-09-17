Завершено строительство новой части Коммунального моста в Кызыле

В Кызыле открылось движение по новой части Коммунального моста через Енисей. Его реконструкция идет с 2017 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

За прошедшее время рядом со старым мостом был построен новый, общей протяженностью 408 м и шириной 4,5 м. По данным официального портала Республики Тува, теперь движение перенесено на новое полотно, а старая половина моста закрыта на реконструкцию. Строительно-монтажные работы ведет ООО «Восток».

«Были возведены, в частности, русловые и береговые опоры нового моста, а также реконструированы опоры старой части моста. Полностью завершена продольная надвижка металлических пролетов. Кроме самого моста, строители расширили до четырех полос правобережный подход к мосту протяженностью 1 км», - говорится в сообщении правительства региона.

Коммунальный мост был построен в 1963 году. Его уже ремонтировали в 2012 году после землетрясения, но в 2016-м сооружение было обследовано еще раз и признано аварийным. Стоимость реконструкции составляет около 1,3 млрд руб.

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, опробовавшего новую часть моста за рулем «КамАЗа», в ноябре объект должен быть введен в эксплуатацию полностью.

Фото: официальный порта Республики Тува