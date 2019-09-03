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Аэропорт Кызыла стал международным

Главная Экономика
Кызыл
16:58 3 Сентября 2019
международный, аэропорт, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Аэропорт Кызыла после реконструкции получил статус международного. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Пока функция будет нерегулярной, по мере необходимости. Но с ростом числа трансграничных маршрутов через Туву перейдем в постоянный режим. Зато уже сейчас пограничный пункт пропуска в нашем аэропорту заработает в статусе многостороннего, т.е. пользоваться им могут не только соседи-монголы, но и граждане других стран», - записал на своей странице в соцсети Facebook глава Республики Тува Шолбан Кара-оол.

По данным официального портала региона, существуют предварительные договоренности с властями Китая и Монголии о воздушном сообщении между Кызылом и Пекином и Урумчи в Китае, Улан-Батором и Улангом в Монголии.

Как сообщали Sibnovosti.ru, реконструкция аэропорта в столице Тувы стоимостью около 3 млрд руб. шла с 2016 года. Генподрядчиком выступала новосибирская компания «Сибмост». В ходе работ, помимо прочего, взлетно-посадочная полоса была продлена до 3 км.

По данным Росавиации, аэропорт Кызыла в январе-июле 2019 года обслужил 34,2 тыс. пассажиров.

Фото: официальный портал Республики Тува

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