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Основную часть строительства ветки в Туву планируют на 2020 год

Главная Экономика
Кызыл
17:46 23 Августа 2019
железные дороги, строительство, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство железной дороги в Туву начнется в 2019 году. Основной же объем работ запланирован на 2020-й, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На сроки строительства указал гендиректор ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров. Он принял участие в совещании по вопросам ускоренного развития Республики Тува, которое прошло в Кызыле.

«Мы планируем максимально быстро приступить к двухэтапному подходу - поскольку часть документации уже прошла экспертизу, где-то мы уже приступим, я думаю, что в этом году, но на небольшие объемы. ... Основная стройка начнется в следующем году, мы параллельно еще проведем дополнительное проектирование», - процитировал ТАСС руководителя ОАО РЖД.

Строительство железнодорожной ветки Элегест – Кызыл – Курагино увязано, в частности, со строительством, горно-обогатительного комплекса (ГОК) на Элегестском угольном месторождении.

«У нас железная дорога строится 4,5 года в среднем, мы заложили еще полгода - до пяти лет, а ГОК строится четыре года, поэтому нам раньше чем через год после начала строительства Кызыл - Курагино нельзя приступать к строительству ГОКа, потому что как только мы ГОК построим, нам нужно будет производить уголь», - приводит информагентство слова гендиректора АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» Руслана Байсарова.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале апреля этого года ОАО РЖД и «ТЭПК «Кызыл-Курагино» подписали соглашение о строительстве дороги протяженностью 410 км и пропускной способностью на первом этапе 15 млн т грузов. Тогда говорилось о том, что проект предполагается реализовать за 4,5 года, а инвестиции в него составят около 126,6 млрд руб.

По словам Олега Белозерова, не исключено, что пропускная способность будет увеличена при проектировании до 27 млн т.

Фото: страница главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook

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