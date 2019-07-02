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Алтай и Тува получили помощь в борьбе с бедностью

Главная Экономика
Кызыл
11:30 2 Июля 2019
пилот, бедность, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
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Два сибирских региона добавили в число субъектов федерации, участвующих в пилотном проекте по снижению бедности. Это республики Алтай и Тува, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Изменения внесены в приказ минтруда России №748 от 29 ноября 2018 года. Его официальное название - «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза».

«Основная цель пилотных проектов – провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности», - отметили в министерстве.

Ранее в перечне регионов пилотного проекта фигурировал только один сибирский – Томская область.

Фото: pixabay.com

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