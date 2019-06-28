Капремонт сибирского жилья отстает от плана

Программа капремонта жилья в Сибирском федеральном округе (СФО) сталкивается с серьезными трудностями в ряде регионов. Речь об этом шла в Кызыле на заседании совета при сибирском полпреде президента РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального портала Республики Тува, регионами, выполнившими план по капремонту на 2018 год, на совещании были названы республики Тува, Алтай и Хакасия, Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области. В остальных субъектах федерации СФО планы прошлого года пришлось переносить на 2019 год. Таким образом, таких регионов четыре: Томская, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край.

Кроме того, указывается в сообщении на сайте тувинского правительства, Республика Алтай и Иркутская область были названы регионами, «где показатели программы по данным мониторинга на текущий год нулевые».

«На заседании были названы наиболее распространенные причины невыполнения планов капитального ремонта регионами СФО. Среди них, например, несвоевременная контрактация работ, за которую отвечают муниципалитеты. Местные власти некоторых городов не справились с этой задачей из-за отсутствия строительных организаций, способных осилить объемы программ капремонта», - говорится в сообщении.

Согласно данным, представленным на совещании, в настоящее время сумма накоплений региональных фондов капремонта превышает 19 млрд руб.

«У меня есть вопросы к нашему региональному оператору. В частности, почему большие остатки на счете фонда? Получается, люди платят взносы и они должны видеть результаты в своих домах. Нужно повышать доверие к программе капремонта, повышать собираемость взносов. Обязательно будем возвращаться к этой теме на уровне правительства республики с участием всех муниципалитетов», - прокомментировал ситуацию глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети Facebook.

В этом году в СФО предстоит отремонтировать 8 тыс. домов общей площадью 30 млн кв. м. Подводя итоги совещания, пресс-служба сибирского полпреда сообщила, что руководителям регионов было рекомендовано, в частности, принять дополнительные меры для недопущения нарушения прав граждан при реализации программ капремонта и активизировать подачу заявок на получение финансовой поддержки от Фонда содействия реформированию ЖКХ.