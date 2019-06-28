28 июня
Кызыл
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Капремонт сибирского жилья отстает от плана

Главная Экономика
Кызыл
19:13 28 Июня 2019
программа, жилье, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Программа капремонта жилья в Сибирском федеральном округе (СФО) сталкивается с серьезными трудностями в ряде регионов. Речь об этом шла в Кызыле на заседании совета при сибирском полпреде президента РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального портала Республики Тува, регионами, выполнившими план по капремонту на 2018 год, на совещании были названы республики Тува, Алтай и Хакасия, Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области. В остальных субъектах федерации СФО планы прошлого года пришлось переносить на 2019 год. Таким образом, таких регионов четыре: Томская, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край.

Кроме того, указывается в сообщении на сайте тувинского правительства, Республика Алтай и Иркутская область были названы регионами, «где показатели программы по данным мониторинга на текущий год нулевые».

«На заседании были названы наиболее распространенные причины невыполнения планов капитального ремонта регионами СФО. Среди них, например, несвоевременная контрактация работ, за которую отвечают муниципалитеты. Местные власти некоторых городов не справились с этой задачей из-за отсутствия строительных организаций, способных осилить объемы программ капремонта», - говорится в сообщении.

Согласно данным, представленным на совещании, в настоящее время сумма накоплений региональных фондов капремонта превышает 19 млрд руб.

«У меня есть вопросы к нашему региональному оператору. В частности, почему большие остатки на счете фонда? Получается, люди платят взносы и они должны видеть результаты в своих домах. Нужно повышать доверие к программе капремонта, повышать собираемость взносов. Обязательно будем возвращаться к этой теме на уровне правительства республики с участием всех муниципалитетов», - прокомментировал ситуацию глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети Facebook.        

В этом году в СФО предстоит отремонтировать 8 тыс. домов общей площадью 30 млн кв. м. Подводя итоги совещания, пресс-служба сибирского полпреда сообщила, что руководителям регионов было рекомендовано, в частности, принять дополнительные меры для недопущения нарушения прав граждан при реализации программ капремонта и активизировать подачу заявок на получение финансовой поддержки от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Приграничная территория Тувы станет более гостеприимной

Приграничная территория Тувы станет более гостеприимной

10 Июня 2019 г.
Режим посещения пятикилометровой зоны может быть смягчен
Новости Кызыла: Тувинский курорт купили сельхозпроизводители

Тувинский курорт купили сельхозпроизводители

3 Июня 2019 г.
Цена «Чедера» упала до 1,4 млн рублей
Новости Кызыла: В Туве подготовили план ускоренного развития республики

В Туве подготовили план ускоренного развития республики

28 Мая 2019 г.
Первому вице-премьеру РФ Антону Силуанову его представят на этой неделе
Новости Кызыла: План строительства железной дороги в Кызыл будет готов этим летом

План строительства железной дороги в Кызыл будет готов этим летом

21 Мая 2019 г.
Министр экономразвития РФ Максим Орешкин провел совещание по развитию Тувы
Новости Кызыла: Подписано соглашение о строительстве железной дороги в Туву

Подписано соглашение о строительстве железной дороги в Туву

2 Апреля 2019 г.
Его заключили ОАО РЖД и АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино»
Новости Кызыла: Красноярский форум предложили превратить в Сибирский

Красноярский форум предложили превратить в Сибирский

1 Апреля 2019 г.
С инициативой изменить формат КЭФ выступил глава совета «Сибирского соглашения» Шолбан Кара-оол
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356