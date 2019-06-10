Приграничная территория Тувы станет более гостеприимной

В этом году может быть смягчен режим пребывания в тувинской пограничной зоне с Монголией. Такой прогноз сделал глава региона Шолбан Кара-оол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О перспективах изменения режима руководитель Тувы высказался в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) в беседе с ТАСС. В настоящее время движение в пятикилометровой зоне вдоль границы без специальных пропусков запрещено. Люди обязаны проезжать ее без остановок.

По словам Шолбана Кара-оола, смягчение режима позволит развивать районный центр Хандагайты. С 2014 года, когда по межправительственному соглашению Россия и Монголия ввели безвизовый режим для своих граждан, въездной поток через расположенный здесь контрольно-пропускной пункт увеличился в четыре раза.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре прошлого года совет межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» рекомендовал подготовить проект создания автомобильного трансграничного транспортного коридора, соединяющего Россию, Монголию и Китай. Он должен проходить, в частности, через Хандагайты. До 2020 года должен быть приведен в соответствие с федеральными дорожными стандартами участок федеральной трассы Р-257 от Кызыла до Хандагайты.

Фото: официальный портал Республики Тува