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Тувинский курорт купили сельхозпроизводители

Главная Экономика
Кызыл
15:58 3 Июня 2019
курорт, банкрот, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из двух тувинских курортов – «Чедер» – вновь сменил владельца, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Теперь им стал сельскохозяйственный производственный кооператив «Бай-Белдир».

Комплекс курорта был выставлен на продажу в ходе банкротства его владельца – ООО «Инвестстрой». Первоначальная цена была установлена в размере 7 млн руб., но она снижалась до появления заявок. В результате курорт достался «Бай-Белдиру» всего за 1,4 млн руб.

Ранее курорт Чедер работал в статусе ГУПа. Но в 2013 году госучреждение было обанкрочено, а его имущество «Инвестстрой» приобрел на торгах за 7 млн руб. Но восстановить полуразрушенный к тому времени комплекс компании оказалось не по силам.

«Всё! Нет больше курорта, развалины, разруха. Июнь 2018», - говорится в комментарии на специализированном сайте, посвященном санаторным услугам.

Курорт находится в 40 км от Кызыла на берегу одноименного озера. В лечении здесь использовали местную иловую сульфидную грязь. Основным медицинским профилем считалось лечение болезней кожи, костно-мышечной системы и др. Ранее курорт посещало до 3,5 тыс. человек в год.

Фото: pixabay.com

 

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