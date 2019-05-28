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В Туве подготовили план ускоренного развития республики

Главная Экономика
Кызыл
11:42 28 Мая 2019
республика, развитие, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на этой неделе представит первому вице-премьеру Антону Силуанову план ускоренного социально-экономического развития Тувы. Он рассчитан до 2025 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы правительства республики, в проект плана включено 55 мероприятий и 169 инвестиционных проектов. Затраты на них в общей сложности оцениваются в 712 млрд руб. В числе проектов, строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино, высоковольтной ЛЭП и т. д.

Напомним, в конце марта этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное проблемам развития Тувы. По его итогам, Максим Орешкин был назначен куратором региона в российском правительстве. 20 мая министр провел совещание уже в столице Тувы Кызыле.

Как отмечают в тувинском правительстве, после того как проект плана будет представлен первому вице-премьеру, его предстоит защитить в федеральных ведомствах.

Фото: официальный портал Республики Тува

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