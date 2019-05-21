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План строительства железной дороги в Кызыл будет готов этим летом

Главная Экономика
Кызыл
11:29 21 Мая 2019
минэкономразвития, железные дороги, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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К середине лета правительство РФ разработает план строительства железной дороги в Туву и освоения Элегестского угольного месторождения в республике. О перспективах реализации проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вчера в Кызыле министр экономразвития РФ Максим Орешкин провел совещание по социально-экономическому развитию Республики Тува. Как писали Sibnovosti.ru, в марте он был назначен куратором региона в российском правительстве.  

«Мы сейчас на уровне правительства договорились, что у нас выйдет детальный план, причем не только по этой железной дороге, а также связанный с развитием порта Ванино в Хабаровском крае и строительством горно-обогатительного комбината на Элегестском угольном месторождении. Сейчас мы очень активно продвигаемся, чтобы строительство железной дороги вошло в активную фазу. Проект будет длиться несколько лет…», - процитировал сайт минэкономразвития РФ руководителя министерства.

По данным главы Тувы Шолбана Кара-оола, строительство железной дороги из Курагино в Красноярском крае в Кызыл продлится пять – семь лет. Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале апреля этого года ОАО «Российские железные дороги» и АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» подписали соглашение о строительстве этой дороги протяженностью 410 км и пропускной способность на первом этапе 15 млн т грузов. Тогда говорилось о том, что проект предполагается реализовать за 4,5 года, а инвестиции в него составят около 126,6 млрд руб.

В ходе совещания замминистра экономразвития РФ Михаил Расстригин обратил внимание на то, что первоначально дававшееся разрешение на строительство железной дороги уже истекло, и требуется повторное согласование. Этот процесс, по его словам, может занять до года.  

Фото: официальный портал Республики Тува


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