Тува добилась разрешения на экспорт леса через свою таможню

Власти Тувы расширят источники экспортных доходов регионального бюджета за счет поставок леса за рубеж, сообщили в пресс-службе правительства региона. Правительство республики рассчитывает, что открытие прямого экспортного выхода даст значительный импульс развитию многих отраслей региональной экономики — лесопереработке, строительству и т.д.

С инициативой наделить Тувинскую таможню правом принимать декларации на лес, вывозимый за рубеж, выступил глава республики Шолбан Кара-оол. Обращение удовлетворено Федеральной таможенной службой.

«Запасы леса в регионе превышают 1 млрд кубометров. Чтобы оформить его вывоз, экспортеру пришлось бы предъявлять весь товар по месту декларирования, а ближайшая таможня, наделенная необходимыми полномочиями, располагалась в Хакасии, за четыре сотни километров от столицы Тувы. Поэтому никто в республике даже не пытался заниматься лесным экспортом, а годовой объем региональных лесозаготовок ограничивался потребностями внутреннего рынка и никогда не превышал 6% расчетной лесосеки», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в Госкомлесе Тувы, пять лесоперерабатывающих компаний уже заявили о готовности к экспортной деятельности.

«Из этой ситуации наши лесоперерабатывающие предприятия должны извлечь максимальную пользу, начать зарабатывать на экспорте, потому как монгольские партнеры, к примеру, уже готовы к сотрудничеству. Сейчас в лесопереработку вкладываться станет намного выгоднее, чем прежде, появятся новые рабочие места», — прокомментировал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Предполагается, что первые партии леса будут отправлены в Монголию уже до конца этого года.

Фото: пресс-служба правительства региона