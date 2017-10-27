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В Туве запретят продавать алкоголь после 15.00 и по выходным

Главная Экономика
Кызыл
10:34 27 Октября 2017
общество, продажа, алкоголь, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Тувы планируют ужесточить региональный закон о регулировании розничной продажи алкогольной продукции. Новые поправки предусматривают сокращение времени реализации спиртного в магазинах до четырех часов в сутки: предпринимателям будет разрешено продавать алкоголь только до 15.00. Кроме того, алкогольные напитки нельзя будет купить в выходные и праздничные дни. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ведомстве отметили, что в регионе в настоящий момент действуют ограничения не только по времени продажи алкоголя, но и по местам торговли. Так, открывать пивные бары и точки продаж разливного пива в Туве можно только в обособленных помещениях.

«Нарушителей режима подвергают штрафам и лишают лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Если в 2012 году таких лицензий было выдано 142, то к 2017 количество лицензиатов сократилось до 72. Примерно в такой же пропорции убывала численность магазинов, торгующих спиртным — сейчас их около 140, или вдвое меньше, чем было пятилетку назад», — указывают в пресс-службе.

Отметим, во многих регионах РФ действует стандартный запрет, предусмотренный федеральным законом, — с 23:00 до 08:00, однако в ряде случаев местные власти вправе ужесточить эти ограничения. Самые жесткие меры действуют в Чечне, где спиртное продают только два часа в сутки — с 08:00 до 10:00.

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