Многопрофильный медцентр планируют построить в Туве за счет китайских инвестиций

Многопрофильный медицинский центр планируется построить в Республике Тыва в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение о намерениях реализации проекта было подписано на Красноярском экономическом форуме.

Стационар с круглосуточным режимом работы рассчитан на 120 коек, здесь будет оказываться целый спектр медицинских услуг.

Во время презентации проекта в рамках КЭФа глава Тувы отметил, что после открытия медцентра регион сможет решить «свою застарелую проблему» по предоставлению стоматологической помощи.

«К великому стыду, стоматологическая служба у нас в зачаточном состоянии. А благодаря намерениям инвесторов у нас есть возможность получить современную стоматологическую поликлинику», — сказал Кара-оол.

Сроки строительства объекта он не назвал, так как еще не подписано инвестиционное соглашение с китайским партнером.

Глава Тувы подчеркнул, что республика, как и другие регионы, находится в «непростой экономической ситуации», поэтому привлечение инвестиций сегодня — «это самое главное направление деятельности власти».