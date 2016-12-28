В 4 регионах Сибири допустили создание зон территориального развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее 20 регионам создавать зоны территориального развития (ЗТР) с господдержкой.

Создание специальных зон предполагает господдержку для юридических лиц, занимающихся производством. В Сибири зоны территориального развития теперь могут появиться в Бурятии, Туве, Забайкалье и Республике Алтай.

В правительстве разъяснили, что в перечень попадают регионы, имеющие наименьшие значения показателя социально-экономического развития (на основе динамики состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет).

Создание на их территории зон развития призвано сформировать условия для экономического роста, говорится в справке к постановлению.