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Сибирское агентство новостей
Кызыл
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В 4 регионах Сибири допустили создание зон территориального развития

Главная Экономика
Кызыл
14:22 28 Декабря 2016
общество, президент, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее 20 регионам создавать зоны территориального развития (ЗТР) с господдержкой.

Создание специальных зон предполагает господдержку для юридических лиц, занимающихся производством. В Сибири зоны территориального развития теперь могут появиться в Бурятии, Туве, Забайкалье и Республике Алтай.

В правительстве разъяснили, что в перечень попадают регионы, имеющие наименьшие значения показателя социально-экономического развития (на основе динамики состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет).

Создание на их территории зон развития призвано сформировать условия для экономического роста, говорится в справке к постановлению.

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